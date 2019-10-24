Solicitan barda en jardín Juan Escutia

Autoridades educativas del Jardín de Niños Juan Escutia ubicado en la colonia Buenos Aires solicitó al alcalde Alfredo Paredes apoyo para llevar a cabo la construcción de una barda perimetral que es indispensable para garantizar la educación de los estudiantes.

Berenice Enríquez Valdés; directora del plantel, habló sobre las necesidades del plantel empezando por la barda perimetral que se encuentra en malas condiciones, por las noches algunos jóvenes han ingresado al plantel a hacer actos de vandalismo.

Berenice Enríquez Valdés; directora del plantel.

La directora llegó en el mes de agosto, la situación ya tiene mucho tiempo, al inicio del ciclo escolar los niños tienen mucha facilidad de salirse del plantel, por lo que el personal esta extremadamente pendiente de que no se salgan.

Pero no fue todo lo que solicitó, pues la directora hizo más gestiones pensando en obtener al menos una parte de lo que se necesita ya que en el oficio también habló acerca del techado para el patio cívico para realizar ahí las diferentes actividades así como eventos culturales.

Hizo mención que los climas extremos de la ciudad dificulta utilizar el patio cívico para favorecer un desarrollo integral de los casi 100 niños y niñas que ahí cursan su educación preescolar.

Solicitó además la impermeabilización de aulas y demás edificios del plantel, techado de área de juegos, alumbrado de patios para evitar actos de vandalismo.

“Quisimos gestionar al alcalde y al Comité Escolar de participación Social como los miembros de la mesa directiva del plantel, colectivo escolar y todos los padres de familia estamos dispuestos a trabajar por mejorar las instalaciones del plantel para ofrecer un a educación de excelencia y de calidad y salvaguardar la integridad física de nuestros educandos”, comentó.