Propietario de anexo en La Loma busca licencia de funcionamiento

El propietario de un anexo que opera de manera irregular en la colonia La Loma acudió al municipio para solicitar la licencia de funcionamiento; sin embargo, el trámite permanece en proceso de valoración por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que la solicitud no ha sido rechazada y se está revisando bajo el procedimiento normal de cualquier establecimiento.

“La carta urbana lo permite, porque se trata de una vialidad de carácter comercial, lo que no limita que se instale un establecimiento; no obstante, estamos analizando el caso”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, el propietario del inmueble presentó la documentación principal requerida para iniciar el trámite, pero hasta el momento el municipio no ha entregado ningún documento que acredite el funcionamiento legal del centro de rehabilitación.

Valenciana precisó que, aunque en el área existen instituciones como un CAM (Centro de Atención Múltiple) y una escuela privada, la instalación del anexo no está aún acreditada. “La información está en revisión y se tomará una decisión de acuerdo con lo que marca la ley”, señaló.

Agregó que el expediente también fue turnado al Gobierno del Estado, que brinda apoyo en la definición de la viabilidad de su operación. Mientras tanto, personal de Desarrollo Urbano continúa analizando los lineamientos legales y técnicos que rigen el funcionamiento de este tipo de establecimientos.

“Estamos revisando la información para tomar una decisión con apego a la normatividad. El tema es sensible y debe resolverse bajo lo que establecen las prioridades de la ley”, concluyó el director.