Imputado solicita salida alterna en audiencia por robo de motocicleta en Monclova

En audiencia intermedia celebrada en el Centro de Justicia Penal, la defensa de Samuel "N" solicitó un plazo para tramitar una salida alterna y reunir el dinero correspondiente a la reparación del daño, luego de que se le acusara de participar en el robo de una motocicleta el 31 de marzo de 2024, en la colonia Guerrero, sector oriente de Monclova.

El juez reprogramó la audiencia para el próximo 29 de octubre a las 10:30 horas, a fin de que la parte acusada tenga oportunidad de presentar su propuesta de reparación y resolver el proceso por la vía alterna, como ya lo hizo su presunto cómplice, William "N", alias "El Dilan", quien accedió previamente a una salida alterna tras cubrir 11 mil pesos de reparación del daño, como parte de los 42 mil pesos en los que fue valuado el perjuicio total a las víctimas.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 horas, cuando Rosa María, una mujer de la tercera edad, escuchó un fuerte ruido mientras se encontraba en el baño de su domicilio. Al asomarse por la ventana, observó a dos sujetos llevándose una motocicleta Italika color negro que su nieto había dejado estacionada sobre la banqueta.

Asustada, pidió auxilio a su nieto César y a su yerno Carlos, quienes salieron en persecución de los responsables. Sin embargo, al verse alcanzados, Samuel "N" presuntamente sacó una navaja y los amenazó, obligándolos a retroceder.

Los afectados, que conocían la identidad de los sujetos, denunciaron el hecho ante las autoridades. Las investigaciones permitieron ubicar y recuperar la motocicleta, aunque ya se encontraba desmantelada. La reparación del vehículo fue estimada en 20 mil pesos, y el daño moral y físico al patrimonio familiar se calculó en 42 mil.

La Fiscalía espera que, en la próxima audiencia, se concrete una salida alterna por parte del imputado, o en su caso, se proceda conforme al proceso penal ordinario.