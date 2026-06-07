Brindan ayuda a Juan Manuel

Dos jóvenes lograron cambiar la vida de Juan Manuel, quien se encontraba en situación de calle, al ofrecerle ayuda y un lugar donde dormir; ahora, hacen un llamado a la ciudadanía para reunir artículos básicos que le permitan salir adelante.

A través de redes sociales, las usuarias identificadas como Fernanda Izaguirre y Stylo Jr. se unieron para brindarle una habitación con lo indispensable, luego de que la historia del hombre se hiciera visible tras circular su fotografía viviendo en las calles, cerca del Hospital Amparo Pape.

Juan Manuel quedó en situación de indigencia tras una serie de tragedias familiares. Su madre, Diamantina, falleció luego de presenciar el asesinato de su hija Leticia, en manos de su exesposo afuera del Banco del Bienestar en Monclova, en mayo del año pasado. Estos hechos provocaron la desintegración familiar, dejando a Juan Manuel, también testigo del suceso, sin apoyo y en condiciones de vulnerabilidad.

Luego de la difusión de su caso, ciudadanos comenzaron a solidarizarse; sin embargo, fueron estas jóvenes quienes encabezaron una campaña directa para ayudarlo, logrando sacarlo de las calles.

Actualmente, Juan Manuel ya cuenta con un techo, pero aún requiere apoyo. A través de una publicación, las impulsoras de la iniciativa informaron que necesita calzado talla 5, pantalones talla 28, camisas y playeras talla chica, así como artículos de higiene personal, limpieza y despensa.

"Por si alguien quiere donar", señalaron en su mensaje, reiterando el llamado a la solidaridad de la comunidad para mejorar las condiciones de vida del hombre. La historia ha generado una respuesta positiva entre la ciudadanía, reflejando cómo la organización social puede marcar la diferencia en casos de vulnerabilidad.