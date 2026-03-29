Iván, sobreviviente de explosión en Celemania, pide apoyo urgente

Familiares y personas cercanas a Iván, sobreviviente de la explosión registrada hace años en Celemania, continúan solicitando el respaldo de la comunidad para ayudarlo a enfrentar su delicado estado de salud, al tiempo que hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar difundir comentarios falsos y versiones sin fundamento que ponen en duda la enfermedad que actualmente padece.

En medio de la difícil situación que atraviesa, allegados al afectado lamentaron que, además de luchar contra un padecimiento grave, Iván tenga que enfrentar señalamientos en redes sociales y entre algunas personas que aseguran, sin pruebas, que su condición médica es mentira. Subrayaron que este tipo de comentarios no solo lastiman emocionalmente a la familia, sino que además revictimizan a una persona que desde hace años arrastra secuelas tras aquella tragedia.

Iván, quien en su momento fue reconocido por haber intentado auxiliar durante la emergencia ocurrida en Celemania, hoy requiere del apoyo de la ciudadanía para cubrir gastos relacionados con su atención médica, estudios y necesidades básicas, ya que su estado de salud se ha complicado y le ha impedido llevar una vida normal. Sus familiares insistieron en que la situación es real y delicada, por lo que pidieron sensibilidad y empatía, especialmente ante un caso que involucra afectaciones neurológicas y limitaciones físicas que han deteriorado su calidad de vida.

Ante ello, reiteraron el llamado a quienes deseen solidarizarse con Iván para que puedan realizar aportaciones económicas, por mínimas que sean, ya que toda ayuda suma en este momento. Asimismo, pidieron no dejarse llevar por rumores ni por publicaciones malintencionadas que solo entorpecen el respaldo que él necesita en esta etapa.

Para quienes deseen apoyar, se puso a disposición la siguiente cuenta:

Número de cuenta: 4217 4700 0351 0472

Tarjeta Spin by OXXO

La familia agradeció a las personas que ya se han sumado a esta causa y confió en que la comunidad de Monclova, una vez más, sabrá responder con solidaridad ante el dolor ajeno, recordando que detrás de cada historia hay una persona que no solo lucha por sobrevivir, sino también por no ser juzgada en medio de su sufrimiento.