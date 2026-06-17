Vecinos se solidarizan y recaudan fondos para Marisa

A través de grupos de WhatsApp de vecinos de la colonia Los Álamos, comenzó a circular una cadena de apoyo y solidaridad, con el objetivo de reunir recursos económicos para ayudar a la familia de Marisa en este momento difícil.

Aunque familiares de la joven de 22 años que falleció el pasado martes, no ha solicitado el apoyo públicamente, los colonos por voluntad propia desean ayudar con un poco de dinero para que la familia logre cubrir los gastos funerarios.

La iniciativa surgió entre habitantes de la colonia, quienes se dijeron consternados por lo ocurrido y decidieron organizarse para brindar respaldo a los seres queridos de la joven. El fallecimiento de Marisa generó un profundo impacto entre vecinos y conocidos, quienes han expresado su pesar y apoyo tras lo sucedido.

De manera extraoficial, trascendió que la joven había recibido atención en un Centro de Salud Mental (CESAME) y contaba con tratamiento psiquiátrico debido a problemas personales, aunque no se ha dado a conocer un diagnóstico específico.

Mientras tanto, la comunidad continúa sumándose a esta cadena de solidaridad, en busca de apoyar a la familia ante los gastos que implica su despedida.