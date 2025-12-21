Miriam Casas y AMPI realizan colecta de abrigo en Monclova

El invierno activó la solidaridad ciudadana en Monclova con una colecta impulsada por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), que decidió salir a las calles para reunir prendas de abrigo destinadas a familias con mayores carencias.

La jornada se desarrolló durante la tarde del sábado en la Plaza del Magisterio, donde integrantes de la asociación instalaron un punto de acopio para recibir chamarras, cobijas y ropa térmica para todas las edades, artículos que fueron clasificados conforme iban llegando las donaciones.

Miriam Casas, presidenta de AMPI Monclova, señaló que esta actividad marcó el inicio de las acciones sociales del organismo, integrado por 29 profesionales del sector inmobiliario, quienes se sumaron de manera voluntaria a esta causa ante las bajas temperaturas registradas en la región.

Los apoyos recabados serán entregados directamente en colonias y comunidades rurales de la periferia, y su alcance dependerá de la participación ciudadana, con el objetivo de brindar abrigo a quienes más lo necesitan durante la temporada invernal.