Campaña de apoyo de Monclova a damnificados en Veracruz

En un gesto de solidaridad, Monclova se une por Veracruz, estado que enfrenta graves afectaciones a causa de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas y el desbordamiento de ríos.

El Gobierno Municipal de Monclova y el DIF Municipal lanzaron una campaña de apoyo para reunir alimentos y artículos de primera necesidad que serán enviados directamente a las familias damnificadas en aquella entidad.

La iniciativa, presentada este martes, invita a la población a participar con "un kilo de ayuda", que puede consistir en alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, papel sanitario, agua embotellada o artículos de la canasta básica.

Monclova se une de manera dinámica para apoyar a las familias que hoy lo necesitan en Veracruz. Cada aporte, por pequeño que sea, puede marcar una diferencia.

Como parte de esta acción solidaria, se llevará a cabo el evento ¡Monclova se une por Veracruz! este miércoles 15 de octubre, en la Feria de Monclova 2025, donde los asistentes podrán entregar su donativo y disfrutar de una tarde especial de convivencia familiar.

De 6:00 a 8:00 de la noche, quienes acudan con su donativo recibirán una pulsera de acceso gratuito a los juegos mecánicos infantiles y familiares, además de disfrutar de la presentación musical de La Tambora Rielera.

Todo lo recaudado será concentrado y enviado por el DIF Monclova a las comunidades veracruzanas más afectadas, en coordinación con autoridades estatales y organismos de apoyo humanitario.