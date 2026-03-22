Monclova enfrenta crisis laboral: apoyo a Cuba y necesidades locales urgentes

Monclova y la región Centro viven la crisis por el cierre de Altos Hornos de México, que dejó a miles de obreros sin empleo y, en muchos casos, sin recibir apoyo por parte de la federación. El apoyo humanitario que la presidenta Claudia Sheinbaum envía a Cuba es respaldado al considerar que México mantiene una política basada en la solidaridad.

El Síndico de la fracción morenista, Leonardo Rodríguez, expresó su respaldo a la ayuda humanitaria impulsada por el Gobierno Federal hacia Cuba, al considerar que México mantiene una política exterior basada en la solidaridad internacional; sin embargo, también reconoció la difícil situación que enfrentan los trabajadores de Altos Hornos de México en Monclova, quienes deberían ser apoyados por diferentes instituciones.

Destacó que México cuenta con un reconocimiento mundial por su respaldo a otros pueblos en momentos de crisis, recordando que el país también ha recibido apoyo internacional en situaciones como terremotos e inundaciones. "México tiene una política exterior solidaria. Cuando hemos sufrido contingencias, otros países nos han apoyado, y en este caso la ayuda es con el pueblo cubano", señaló.

En ese sentido, reiteró su aprobación a la decisión del Gobierno Federal, al subrayar que se trata de un acto de apoyo directo a la población de Cuba y no a su gobierno. El regidor consideró que, si bien es importante mantener la solidaridad internacional, también es necesario atender las necesidades internas, especialmente de sectores afectados por crisis económicas como la de la industria acerera en la región.

Finalmente, reiteró su postura de respaldo a las causas humanitarias, al tiempo que hizo un llamado a fortalecer las acciones de apoyo para los obreros locales.