De 800 jóvenes, solo tres libran el Servicio Militar

MONCLOVA, COAH. - De 800 jóvenes que participaron en el sorteo del Servicio Militar Nacional en Monclova, únicamente tres obtuvieron bola negra, por lo que quedaron exentos de realizar el adiestramiento militar.

El Gobierno Municipal de Monclova, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), llevó a cabo el sorteo correspondiente a los jóvenes de la Clase 2008 y remisos.

Johana Fuentes, encargada de la Junta de Reclutamiento en Monclova; Alfredo Oyervides, jurídico del Ayuntamiento, y el teniente coronel de Infantería Marcelo Baltazar, segundo comandante del 105 Batallón de Infantería, participaron en la organización y desarrollo de la actividad.

Nueva modalidad del Servicio Militar Nacional

Durante el evento, el mando militar explicó que, desde el año pasado, el Servicio Militar Nacional opera bajo una nueva modalidad que busca hacer más atractivo el adiestramiento y evitar que los jóvenes lo abandonen por cuestiones personales o de tiempo.

Detalló que quienes obtienen bola blanca pueden cumplir con su servicio en periodos de tres meses, mediante dos escalones anuales: el primero durante febrero, marzo y abril, y el segundo en agosto, septiembre y octubre.

Esta modalidad contempla actividades de adiestramiento como prácticas de tiro, ejercicios en la pista del combatiente y formación en valores. El teniente coronel también explicó que existe la opción de realizar el Servicio Militar en compañía, bajo un esquema de permanencia durante tres meses.

Los jóvenes interesados pueden acudir a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se encuentra la compañía correspondiente a la región. Para ingresar a esta modalidad, los aspirantes deben presentar los exámenes correspondientes y ser considerados aptos. Al concluir el periodo, reciben su cartilla militar liberada.

Opciones de adiestramiento y obtención de cartilla

En este esquema, los jóvenes obtienen el documento al terminar su adiestramiento, mientras que quienes participan en los dos escalones regulares reciben su cartilla liberada hasta diciembre.

El mando militar agregó que algunos jóvenes se acercaron durante el sorteo para manifestar su interés en incorporarse a la compañía de Ciudad Juárez, principalmente por la posibilidad de obtener más pronto su cartilla.

Asimismo, señaló que, si alguno de los participantes desea ingresar posteriormente a las Fuerzas Armadas, existe la posibilidad de invitarlos a integrarse.