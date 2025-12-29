Oscar Mario Medina supervisa recolección de urnas en Monclova

Todo listo para el sorteo del comercio que se llevará a cabo el próximo 7 de enero, por lo que la Cámara Nacional de Comercio inició este lunes con la recolección de las urnas del Sorteo Anual, como parte de los preparativos finales.

El presidente de la CANACO Monclova, Oscar Mario Medina Martínez mencionó que el proceso de recolección de urnas forma parte de un esquema previamente establecido para cumplir con los requisitos de la Secretaría de Gobernación.

Para esto se cuenta con 12 rutas de trabajo, las cuales sirvieron para distribuir las urnas entre los comercios patrocinadores y que ahora permitirá la recolección de una manera ordenada. "A partir de hoy empezamos a recoger las urnas, esto es parte de un trabajo con el que se revisa qué negocios ya entregaron y cuáles faltan, para contar con un orden como parte de este proceso."

Señaló que a pesar de que ya inicio la recolección de las urnas en los negocios, la gente tiene hasta un día antes del sorteo para entregar sus boletos, los cuales pueden hacer de manera directa en la cámara. "La gente tiene oportunidad de ir y depositar sus boletos a la cámara, tenemos urnas en la CANACO y todos los negocios deben entregar las suyas, ya sea directamente o mediante las rutas que tenemos establecidas."

Señaló que al igual que en años anteriores, se tuvo una buena respuesta de la población dentro del sorteo, en el cual se expidieron 450 mil boletos, lo que representa una buena señal del impacto que tuvo el sorteo en la actividad comercial de la región. "Ha sido un resultado excelente. Este es un esfuerzo conjunto entre los comercios y la CANACO. Llevamos 22 años realizándolo de forma ininterrumpida, siempre como un agradecimiento al consumidor."

Recordó que el sorteo se realiza tradicionalmente después de las festividades decembrinas, las cuales concluyen con el Día de Reyes, por lo que en esta edición se llevará a cabo el 7 de enero, garantizando un proceso transparente y ordenado.