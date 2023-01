Sospechan desvío del fondo de ahorro

El secretario general de la Sección 147 exigió a los representantes de la empresa que se realice una investigación a fondo para determinar quién tomo el dinero del Ahorro de los trabajadores y con qué fin y se aplique sanciones, ya que no se puede permitir que suceda este tipo de abusos.

Fidencio de León Montalvo, señaló que el dinero del ahorro es de los trabajadores, por lo que no se debe tocar y debe estar disponible, para el momento en el que se disponga para hacer entrega.

Indicó que no se puede permitir que sucedan situaciones como la de este año, en la que se difirió la fecha de pago, al no contar con el recurso, e incluso todavía no se entrega en su totalidad.

Señaló que ese dinero no se debió tocar, independientemente del motivo por el que se haya hecho, por lo que se debe aclarar quien fue y con que motivo.

Como representante de los trabajadores, exigió que se realice una investigación por parte de la empresa y harán lo que se tenga que hacer para que se aclare el uso que se dio a ese dinero.

"Ya estamos cansados ya no vamos a esperar más, vamos a tomar otras acciones si hay que hacer una manifestación o cualquier movimiento lo vamos a hacer, exigimos que se aplique una sanción, porque ese dinero lo está esperando el trabajador para realizar pagos y claro que todos lo necesitamos y es de nosotros".

De León Montalvo dijo que la empresa debe dar una respuesta ante el desvió que se dio del dinero, que ya había sido depositado en una cuenta y desapareció, y eso no se puede permitir.

Recordó que durante el año pasado se evidenciaron casos de desvíos de recurso dentro de la empresa por algunos funcionarios, se desconoce si es parte de este problema, pero lo que quieren es una respuesta y dejó en claro que "el dinero de los trabajadores no se toca".

Así mismo pidió que ese recurso se deposite en una cuenta mancomunada entre empresa y sindicato, para que no se pueda hacer uso sin el consentimiento de la parte sindical y de los trabajadores.