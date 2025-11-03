Paro técnico en galvanizadora de Ternium en Monclova

Desde la semana pasada, la galvanizadora de Ternium en Monclova enfrenta un paro técnico que mantiene suspendidas sus operaciones regulares. Aunque la empresa no ha emitido una postura oficial, fuentes al interior señalaron que la medida estaría relacionada con los recientes aranceles aplicados a las importaciones de acero, lo que ha generado ajustes en la producción.

De manera extraoficial, se informó que a los trabajadores se les dio la opción de tomar sus vacaciones en este periodo, mientras que el resto del personal fue enviado a paro. Únicamente un grupo reducido acude entre dos y tres días a la semana para realizar labores de mantenimiento y supervisión de maquinaria, con el fin de mantener las líneas en condiciones operativas.

Hasta el momento no se ha precisado el número total de empleados afectados, pero el paro ha generado preocupación entre los trabajadores y sus familias, ya que se desconoce cuánto tiempo podría prolongarse la medida.

La galvanizadora de Ternium produce y recubre aceros con zinc —conocidos como aceros galvanizados— para protegerlos contra la corrosión. Es una de las áreas clave dentro del complejo industrial de la compañía en Monclova, que forma parte de una cadena de producción altamente integrada: desde la extracción del mineral de hierro hasta la elaboración de productos de acero terminados para los sectores de la construcción y la industria.