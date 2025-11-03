Programa de Bacheo en Saltillo para mejorar la infraestructura urbana

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones para brindar mantenimiento y mejorar la infraestructura urbana de Saltillo, por indicaciones del alcalde Javier Díaz González se mantiene de forma permanente el programa de bacheo en toda la ciudad, así como acciones de rehabilitación de banquetas en el centro histórico.

En la elaboración de los proyectos, así como la ejecución de los mismos se han coordinado la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, así como la Dirección de Distrito Centro.

"Con el apoyo solidario del gobernador Manolo Jiménez Salinas, todos los días trabajamos para ofrecer una mejor ciudad a nuestra gente, y los programas de bacheo, así como las acciones que emprendemos en el centro histórico son muy importantes en esa encomienda", declaró el alcalde Díaz González.

En lo que respecta al bacheo, hasta el momento se han reparado más de 53 mil baches en todos los sectores de la ciudad, tanto al interior de las colonias, como en las principales vialidades.

La Dirección de Infraestructura y Obra Pública reporta que se ha bacheado sobre una superficie total de casi 67 mil metros cuadrados y que las cuadrillas han llegado a poco más de 500 colonias de Saltillo.

En lo que respecta a la rehabilitación de banquetas, la Dirección de Distrito Centro dio a conocer que ya se han trabajado en diversas calles del centro histórico con el fin de mejorar la movilidad peatonal y hacerla más segura.

Se informó que ya se atendieron tramos de aceras en las calles Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño y Guadalupe Victoria, entre Ignacio Allende y Álvaro Obregón; Nicolás Bravo, entre Juan Aldama y Adalberto E. Guillén; además de la Calzada Madero a la altura de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad.

La rehabilitación de las banquetas en el Centro Histórico contempló también la reparación de los registros, trabajos que se han realizado en coordinación con las empresas e instituciones de los diferentes servicios.

También se han colocado o sustituido piezas de piso chino, rehabilitación de líneas podotáctiles, colocación de bolardos, por mencionar algunas acciones de mejora.

Se dio a conocer que los trabajos continuarán de manera permanente y que se complementan con otros programas como el de "Aquí Andamos", "Colonias al 100", "Activa tu Parque", por mencionar algunos.