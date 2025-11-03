Violento asalto a mujer de 78 años en Torreón

SALTILLO, COAHUILA.- Una mujer de la tercera edad identificada como María Dolores, de 78 años, sufrió un violento asalto la mañana de este lunes mientras atendía su tienda de abarrotes en la colonia Rincón de Guadalupe, en Torreón.

De acuerdo con los primeros reportes, el atacante a quien vecinos identifican como "El Pancho Satánico" ingresó al local y comenzó a agredir físicamente a la dueña.

En medio del forcejeo, la empujó contra los mostradores, provocando que cayera y se golpeara, para después causar destrozos dentro del establecimiento.

El sujeto huyó del lugar tras tomar el dinero de las ventas del día, dejando a la mujer en medio de una crisis nerviosa. Paramédicos de la Secretaría de Salud acudieron para brindarle atención, aunque no fue necesario trasladarla a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal se presentaron en el sitio para recabar información, pero el presunto agresor logró escapar entre las calles cercanas. Los familiares de la víctima anunciaron que presentarán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

Vecinos del sector denunciaron que el mismo individuo pertenece a una pandilla local conocida como "Los Trailero" y que ha sido responsable de múltiples robos y actos vandálicos en la zona. Aseguran que, pese a los reportes, las autoridades no han logrado detenerlo.