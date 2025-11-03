Pan de Muerto Monumental en Festival Ánimas del Desierto 2025 de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las actividades del Festival Ánimas del Desierto 2025, el Gobierno Municipal invitó a las familias saltillenses a disfrutar del tradicional Pan de Muerto Monumental.

El evento se llevará a cabo este martes 4 de noviembre en punto de las 19:00 horas en la explanada de la Biblioteca Manuel Múzquiz Blanco de la Alameda Zaragoza.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que el Pan de Muerto Monumental se lleva a cabo en coordinación con la Universidad Vizcaya de las Américas, Grupo La Moderna y Molinos El Fénix.

Asimismo, como parte de la cartelera del Festival Ánimas del Desierto 2025, se presentará "¿Quién se tragó el pan?", una comedia de enredos, a cargo de JaJaJa Teatro, a las 19:00 horas en el Teatro Garnica.

Este mismo martes 4 de noviembre a las 20:30 horas Oziel Ochoa llevará a cabo la charla sobre actividad paranormal "Entre sombras: misterios del más allá", en el auditorio del Centro Cultural Teatro García Carrillo.

El "Ciclo de cine de terror clásico e intervención de espacios", por parte de Arteaga Grindhouse, bajo la coordinación de José Luis Elizalde, proyectará la película "El círculo" a las 20:30 horas en la Escuela Álvaro Obregón ubicada en la calle Álvaro Obregón #717, Zona Centro.

Además, se mantiene vigente el Festival Paso de la Mariposa Monarca con intervenciones en el callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y la Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Y las exposiciones de las "Calaveras Saraperas" y "Sonríe con la Catrina" en diferentes centros comunitarios de la ciudad.