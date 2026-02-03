AHMSA permite acceso especial a trabajadores en subasta de activos

En un paso decisivo para la transparencia del concurso mercantil de Altos Hornos de México (AHMSA), el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles ha concedido un acceso especial y excepcional a la representación laboral para la próxima subasta de activos de la empresa.

A pesar de que las reglas de comparecencia establecidas originalmente en diciembre de 2025 limitaban el ingreso a un máximo de dos acompañantes por interesado, la Jueza Ruth Haggi Huerta García determinó que la mesa directiva del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA podrá ingresar de manera íntegra a la diligencia.

Esta decisión responde a la solicitud de Julián Torres Ávalos, presidente de dicha asociación civil, quien argumentó la necesidad de que la directiva esté presente para verificar, defender y proteger los derechos laborales de los trabajadores que representan. El juzgado fundamentó esta excepción basándose en el volumen de trabajadores involucrados y en los artículos 1 y 7 de la Ley de Concursos Mercantiles.

La subasta, que forma parte del procedimiento especial de venta de bienes de la siderúrgica, se llevará a cabo bajo las siguientes condiciones:

* Fecha y hora: 27 de febrero de 2026, a las 10:00 horas.

* Lugar: Auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en la Colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

* Protocolo: Los asistentes deberán presentarse con identificación oficial y acreditar legalmente su representación.