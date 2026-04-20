Banco Actinver interviene en proceso de quiebra de AHMSA en Coahuila

El proceso de quiebra de Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V., declarada formalmente desde el 6 de noviembre de 2024, ha entrado en una fase crítica tras los recientes reveses en la enajenación de sus bienes. El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles certificó que la subasta de activos de la siderúrgica y de su filial, Minera del Norte, realizada en febrero pasado, fue declarada desierta. Ante esta situación, el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez presentó una nueva estrategia de venta, sobre la cual el apoderado legal de la empresa ya ha manifestado su postura ante las autoridades judiciales el pasado 17 de abril de 2026.

En paralelo al plan de venta, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila solicitó un informe urgente sobre el estado procesal del concurso mercantil. Esta petición se deriva de un juicio de amparo promovido por la propia empresa, lo que ha obligado al juzgado concursal a remitir copias certificadas de la sentencia de quiebra y de los acuerdos más recientes para resolver dicha impugnación constitucional. El tribunal busca clarificar la situación actual para dar continuidad a las diligencias legales pendientes en el estado de Coahuila.

Otro frente jurídico abierto involucra a Banco Actinver, institución que ha promovido incidentes para la separación de bienes de la masa concursal relacionados con fideicomisos de garantía y administración. Para avanzar en este proceso, se han girado exhortos al Juez Cuarto de Distrito en Monclova, Coahuila, otorgándole facultades amplias para realizar inspecciones judiciales en las instalaciones de la comerciante. Estas diligencias permitirán determinar qué activos deben ser excluidos del proceso de quiebra general para ser restituidos a los fideicomisos correspondientes.

Finalmente, el juzgado estableció que el plazo para que todas las partes manifiesten lo que a su derecho corresponda sobre la nueva propuesta de enajenación concluirá el 22 de abril de 2026. Una vez agotado este término, la jueza Ruth Haggi Huerta García emitirá el pronunciamiento respectivo sobre el método definitivo para la venta de los activos, buscando agilizar la liquidación de la empresa que alguna vez fue el motor industrial de la región carbonífera. Mientras tanto, se ha reiterado que los jueces locales en Coahuila tienen plena jurisdicción para resolver promociones relacionadas con las inspecciones físicas en la planta.