AHMSA confirma subasta en Monclova: trabajadores preocupados

MONCLOVA, COAH.— La reciente confirmación de que la subasta de bienes de Altos Hornos de México (AHMSA) se llevará a cabo el próximo 30 de enero representa un aliento para los trabajadores, aunque también mantiene abiertas diversas preocupaciones, principalmente por los tiempos prolongados del proceso y la falta de garantías claras en el pago de sus derechos laborales.

Así lo expresó Hervey Valenzuela, representante de los trabajadores, quien señaló que, si bien la definición de una fecha es un avance después de meses de incertidumbre, el retraso genera inquietud entre la base obrera. "Es un buen resultado que ya se tenga una fecha, pero no deja de preocuparnos que falte prácticamente un mes más. Para nosotros eso significa más tiempo y más recursos que se siguen destinando al síndico, mientras los trabajadores seguimos sin recibir nada", expuso.

Respecto al monto estimado de la subasta, que ronda los mil 126 millones de dólares, Valenzuela consideró que es insuficiente frente al valor real de la empresa y de los adeudos acumulados, aunque reconoció que los trabajadores cuentan con un carácter preferente como acreedores. "Sabemos que somos acreedores privilegiados, pero aun así creemos que esa cantidad es baja. La empresa vale mucho más y debería alcanzar para cumplir con todos, empezando por los trabajadores", afirmó.

Uno de los principales puntos de tensión, explicó, es que el acuerdo emitido el 12 de septiembre del año pasado establece que los pagos se realicen conforme a la Ley de Quiebras, sin hacer referencia explícita al Contrato Colectivo de Trabajo, esquema que los obreros no están dispuestos a aceptar. "Si el pago no se hace conforme a nuestro contrato colectivo, el trabajador vuelve a ser el más perjudicado. Nosotros no vamos a aceptar eso", advirtió.

Ante este escenario, Valenzuela no descartó que continúen las acciones de protesta, como el cierre de accesos, en caso de que no se alcance una indemnización justa para la base trabajadora. "Esto es una piedrita en el zapato para cualquier inversionista. Quien quiera comprar tiene que entender que primero debe haber un acuerdo digno con los trabajadores, no solo por humanidad, sino porque es lo más transparente y lo correcto", subrayó.

Finalmente, recordó que los obreros de AHMSA llevan casi tres años sin percibir ingresos, por lo que insistió en que cualquier proceso de venta debe priorizar el pago justo a quienes sostuvieron la empresa durante décadas.