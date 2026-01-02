Optimismo en Monclova tras anuncio de subasta de AHMSA

Tras el anuncio del inicio del proceso de subasta de Altos Hornos de México, empresarios de la localidad manifestaron su optimismo al considerar que, con la venta y reactivación de la acerera esperan que "este año sea el año de Monclova", al generarse un efecto positivo para la industria, las constructoras y la economía regional.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Jorge Mtanous Falco, señaló que la decisión judicial representa una noticia largamente esperada por el sector productivo, al brindar certidumbre tras un proceso que, dijo, se ha ido cumpliendo conforme a lo previsto. "Es una noticia que nos da gusto escuchar y que ya veíamos que tenía que llegar, nosotros hemos tenido fe y hemos confiado en el proceso y hemos visto que se ha ido cumpliendo, Si no bien a tiempo, porque no hay un calendario exacto, sí en forma, y creo que así va a suceder".

El arranque formal de la subasta permitirá conocer en las próximas semanas las propuestas de los interesados y posteriormente definir al grupo empresarial que se quedará con Altos Hornos de México, lo que abrirá paso al inicio de su reactivación. Sobre el interés que ha despertado la siderúrgica, estimó que podrían presentarse más de cinco grupos empresariales, tanto nacionales como internacionales, aunque aclaró que se trata de estimaciones no oficiales.

Señaló que AHMSA cuenta con capacidad operativa, en donde dijo que la empresa se paró por cuestiones administrativas y no por problemas operativos, por lo que considero que se cuenta con la capacidad para reactivar la cadena productiva, desde la minería hasta sacar el producto final.

En cuanto a los tiempos, mencionó que durante los primeros seis meses podrían realizarse trabajos clave de limpieza, reparación y mantenimiento, periodo en el que también podrían iniciar las recontrataciones y la búsqueda de perfiles laborales.

Así mismo comentó que con la reactivación de AHMSA tanto talleres como proveedores locales se mantienen a la expectativa, muchos de ellos operando apenas al 10 por ciento de su capacidad o incluso detenidos, en espera de ser considerados una vez que comience la reactivación de la empresa. Mtanous Falco destacó que a pesar del impacto que dejó la parálisis de la acerera, el 2025 fue mejor de lo esperado, impulsado por la instalación de nuevas empresas y anuncios de inversión realizados por autoridades municipales y estatales.