Eugenio Williamson advierte sobre la venta de AHMSA en Monclova

La venta de AHMSA debe marcar el inicio de una nueva etapa para la región Centro, con inversión, generación de empleos y apertura a nuevas empresas, pero sin repetir prácticas del pasado ni caer en "lambisconerías" que frenen el desarrollo económico de Monclova y la región.

Lo anterior lo dio a conocer el ex presidente de la CMIC Eugenio Williamson Yribarren, quien consideró que podría registrar movimientos de última hora dentro del proceso de la subasta por parte de interesados, tras concluir el día de ayer el proceso del juzgado para la validación de los interesados.

Señaló que ya se tienen algunos perfiles, sin embargo esto se podría modificar con ajustes de última hora que podría dar la participación de nuevos inversionistas interesados como Grupo Afirme y Cargill.

Mencionó que lo más conveniente para la región Centro es que la siderúrgica se adjudique en la primera ronda a un grupo precalificado, con capacidad económica y un plan serio de operación. "Esperamos que se vaya en la primera y que se vaya con una empresa que realmente vea por el bien de la región, que no vuelva un político a agarrar la empresa, porque sería un círculo vicioso para la región Centro y para su progreso".

Sobre la posibilidad de que empresas como Villacero a través de Grupo Afirme o Cargill participen en la subasta, descartó que el objetivo sea únicamente para recuperar adeudos, ya que dentro del proceso se establece que se debe buscar la reactivación de la empresa y la contratación de personal.

Williamson enfatizó que la experiencia que se tuvo con AHMSA debe dejar una lección para los empresarios, trabajadores y las autoridades, al recordar lo que ocurrió durante la administración de Alonso Ancira. "Que nos deje como experiencia no volver a caer en lo mismo y no andar de aduladores de los empresarios grandes".

Consideró que la reactivación de AHMSA debe ir acompañada de una estrategia para atraer proveedores y clientes, esto de la mano con los nuevos inversores y que atraigan lo que se necesita, para de esta manera impulsar el desarrollo de la región similar a lo que ocurrió en Saltillo con la industria automotriz. "Que el empresario venga a crear empresa, que traiga a sus proveedores y a sus clientes, si alguien le vende algo de fuera, que ponga una planta aquí y que lleguen nuevas empresas a la región", indicó.