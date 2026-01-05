Ex trabajadores de AHMSA ven luz en conflicto laboral: subasta programada

A más de tres años de incertidumbre, adeudos y promesas incumplidas, los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) comienzan a percibir una luz en medio del prolongado conflicto laboral que los ha marcado.

Julián Torres, ex obrero de la siderúrgica, consideró que la presentación de las bases de la subasta, programada para este martes 6 de enero, representa un avance serio dentro del proceso legal que busca destrabar la situación de la empresa y, con ello, abrir la posibilidad de justicia para miles de familias afectadas.

El ex trabajador recordó que el acuerdo emitido por la jueza el pasado 31 de diciembre dejó claro que el proceso va "en serio" y que, por primera vez en mucho tiempo, se percibe un movimiento concreto hacia una posible solución.

"Vemos ya con esta información que el acuerdo que baja la jueza el día 31 va en serio. El avance sobre el proceso nos parece bien", expresó.

Torres señaló que entre los obreros el sentir ha cambiado: aunque prevalece la cautela, ahora hay mayor seguridad y esperanza de que las autoridades estén tomando con seriedad un conflicto que ha golpeado no solo a los trabajadores, sino a toda la región centro de Coahuila.

"Los compañeros se sienten un poco más seguros. Creemos que ya tomaron en serio el proceso y que se va a tratar de avanzar algo más", comentó.

Sin embargo, dejó en claro que la lucha no ha terminado. Afirmó que los ex obreros mantendrán firme su exigencia de justicia y no bajarán la guardia hasta que se garantice el cumplimiento de los derechos laborales que por años han sido vulnerados.

"Vamos a seguir con el mismo propósito de que se nos haga justicia. Vamos a seguir luchando hasta que logremos esa justicia tan mencionada y tan necesitada para los trabajadores", concluyó.

La presentación de las bases de la subasta marca un momento clave dentro del proceso de quiebra de AHMSA, mientras miles de ex empleados continúan a la espera de una resolución que les permita recuperar la estabilidad económica perdida y cerrar uno de los capítulos más dolorosos en la historia industrial de la región.