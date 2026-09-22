Oscar Mario Medina advierte sobre la subasta de AHMSA en Monclova

Si la subasta de Altos Hornos de México no se concreta este viernes 25 de septiembre, la región Centro enfrentaría un nuevo golpe económico y social, advirtió el presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

Oscar Mario Medina Martínez señaló que existe incertidumbre sobre el cumplimiento del pago de garantía establecido por el Poder Judicial para que los postores confirmen su participación en el proceso de venta.

A pesar de la esperanza que existe de que se concrete la subasta y la venta de AHMSA, no se descarta la posibilidad de que el proceso se detenga, lo que sería lamentable, sobre todo por las condiciones que enfrentan los miles de extrabajadores de AHMSA y sus familias. "Sería muy lamentable que esta fecha se desperdiciara", señaló al referirse al impacto que tendría para los sectores sociales y empresariales de la región.

En la última reunión de la Unión de Organismos Empresariales, los representantes de las cámaras analizaron la posibilidad de que el viernes se concrete la venta de la siderúrgica, pero también el escenario en que los interesados no cumplan con los requisitos establecidos por el Poder Judicial.

Aun con la incertidumbre, Medina Martínez mencionó que los empresarios mantienen la expectativa de que la venta se concrete esta semana, por los activos con los que cuenta la empresa.

Explicó que AHMSA mantiene un valor importante por sus propiedades, minas de fierro y carbón e inmuebles, por lo que la operación podría representar un punto de partida para recuperar parte de la actividad económica de la región.

Sin embargo, advirtió que el mercado del acero que anteriormente abastecía Altos Hornos ya fue ocupado parcialmente por empresas sólidas y con tecnología moderna instaladas en estados vecinos, por lo que una eventual reactivación tendría que enfrentar un mercado distinto al que existía antes de la crisis de la acerera.

Para el sector empresarial, la concreción de la venta de AHMSA el viernes representaría un factor adicional de certidumbre para Monclova y los municipios de la región Centro, después de años de crisis en torno a la siderúrgica.