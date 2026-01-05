Laura Jiménez aprueba estímulo fiscal y sorteo en Múzquiz

Melchor Múzquiz, Coahuila; a 05 de enero de 2026.— En sesión extraordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Melchor Múzquiz, encabezado por la presidenta municipal Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, aprobó por unanimidad dos propuestas enfocadas a respaldar la economía de las familias muzquenses y fomentar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Como primer punto, las y los integrantes del Cabildo autorizaron la aplicación de un estímulo fiscal al impuesto predial, consistente en el pago de un peso en recargos para contribuyentes con adeudos correspondientes a los años 2021 al 2025, beneficio que estará vigente a partir de su aprobación y hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía, facilitar la regularización de pagos y fortalecer la cultura de cumplimiento fiscal.

Asimismo, fue aprobada la autorización para destinar hasta 300 mil pesos para la adquisición de artículos electrónicos, los cuales serán sorteados entre las y los contribuyentes cumplidos del impuesto predial 2026, como un incentivo adicional para quienes realicen su pago oportuno. Este sorteo se llevará a cabo entre quienes cubran su contribución a más tardar el 31 de marzo de 2026.

La presidenta municipal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su administración por mantenerse cercana a la gente, brindar apoyos reales y reconocer el esfuerzo de quienes cumplen puntualmente con sus responsabilidades.

Con estas decisiones, el Gobierno Municipal de Múzquiz continúa impulsando políticas públicas que beneficien directamente a la ciudadanía y contribuyan al desarrollo ordenado del municipio.