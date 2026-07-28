Múzquiz será sede de la Gran Final del Festival Vaquero 2027

MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz fue confirmado como sede oficial de la Gran Final del Festival Vaquero Coahuila 2027, certamen que se llevará a cabo en abril del próximo año como parte de las tradicionales Festividades Vaqueras, consolidando al Pueblo Mágico como uno de los principales escenarios del rodeo en el estado.

El anuncio fue realizado por representantes de la Arena La Misión, destacando el inicio de los trabajos de organización tras una reunión con Manuel Jiménez Flores, en la que se definieron aspectos logísticos y operativos para ofrecer un evento de primer nivel a los competidores, familias y visitantes.

La competencia reunirá a los mejores exponentes del rodeo profesional de Coahuila, quienes disputarán el campeonato en disciplinas como jineteo de toros, carrera de barriles, potro con montura, potro bareback, lazo sencillo, lazo doble y achatada de novillo.

Los campeones de cada disciplina obtendrán su pase directo a la Gran Final de Rodeo Saltillo 2027, considerada una de las competencias de mayor prestigio del país y programada para celebrarse en octubre de ese año en la capital coahuilense.

Cabe señalar, en su edición 2026, Rodeo Saltillo premió a los tres primeros lugares de cada disciplina con hebillas conmemorativas, reflejando el alto nivel competitivo del certamen.

Además de las pruebas deportivas, la Gran Final formará parte del programa de las Festividades Vaqueras de Múzquiz, previo a eventos tradicionales como la Cabalgata y el Novillo Gordo.

El programa incluirá además, una exposición de artesanos, muestra gastronómica regional, concursos y diversas actividades recreativas para toda la familia.

Los organizadores señalaron que el proyecto busca fortalecer las tradiciones vaqueras de la región, impulsar el turismo y generar una importante derrama económica para Múzquiz y la Región Carbonífera.

Asimismo, adelantaron que en las próximas semanas se dará a conocer el programa oficial, la convocatoria para los participantes, la venta de boletos y las actividades complementarias del evento.