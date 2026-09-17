Castaños contará con corrales para subastas de ganado en noviembre

Los corrales para realizar subastas de ganado en el municipio de Castaños registran un avance de 90% y se prevé que sean inaugurados en noviembre para la comercialización del ganado de la región.

Marco Antonio Rodríguez Galaz, presidente de la Asociación Ganadera, informó que el proyecto se encuentra en su etapa final y solo falta realizar trabajos relacionados con el suministro de agua, instalación de bebederos, pintura y colocación de sombras.

Mencionó que la infraestructura comenzó a construirse desde la administración anterior y la inversión supera el millón de pesos. Dentro del proyecto se contempla, además de los corrales, la infraestructura para realizar subastas, como básculas especiales, área de exhibición y gradas.

Una vez inauguradas las instalaciones, los ganaderos podrán llevar su ganado para las subastas. La intención, dijo, es que el espacio pueda ser utilizado por productores de la región Centro y el norte de Coahuila para vender su ganado.

El dirigente señaló que contar con las instalaciones en Castaños permitirá reducir el traslado de los productores que actualmente llevan sus animales hasta China, Nuevo León, para participar en subastas.

De acuerdo con el presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, la programación establece que los trabajos concluyan para noviembre y, posteriormente, comiencen las primeras subastas.