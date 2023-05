Sueña Yeshua con su cumpleaños

Yeshua Emmanuel es un niño que cree en Dios, que sabe que él es hacedor de milagros, su sueño es tener una fiesta para su próximo cumpleaños número 6, pero su mamá es una persona que todos los días sale de casa con la intención de obtener el recurso diario, por lo que no cuenta con la economía suficiente para cumplir con este sueño, por lo que pide el apoyo de la comunidad para que el pequeño pueda tener su festejo.

Avecindados en el municipio de Castaños en un pequeño cuarto que un pastor de la iglesia Emanuel les facilitó, Yeshua, su mamá y su hermana de 13 años viven todos los días con la esperanza de un mejor futuro, pero para ello tienen que trabajar y estudiar arduamente para tener una mejor calidad de vida.

El pequeño dijo que siempre ha deseado una fiesta de cumpleaños adornada con globos, piñata, pastel, bolsitas y juegos para los niños, sin embargo sabe que su familia no tiene dinero, por lo que solicita a la comunidad que lo ayuden a cumplir su sueño y con ello pueda tener este festejo.

"Mi mamá vende dulces y yo le ayudo vendiendo mazapanes, necesito que me ayuden porque el 19 de mayo cumplo años y nunca me han realizado una fiesta, por lo que les pido me apoyen para cumplir mi sueño".

La madre del menor de nombre Concepción García Meza sabe que los tiempos están muy difíciles para todos, pero no pierde la esperanza de poder cumplir el sueño de Yeshua, quien es un niño bueno, inteligente, estudioso y trabajador, que lo único que quiere es una fiesta, por lo que esperan la ayuda de la población en general.

Si alguien nos quiere ayudar vivimos detrás del tempo Emanuel en la calle Xicoténcatl #910 esquina con Irene Menchaca de la colonia Independencia en el municipio de Castaños, cualquier ayuda nos servirá de mucho, mi hijo Yeshua necesita unos tenis talla 18 y ropa talla 8, él está pequeño, mi número de tarjeta es 4169160883952559 de Bancoppel, mi número de teléfono es el 8661646606, estaríamos muy agradecidos si nos ayudan, dijo la madre del menor

A esta familia le faltan sillas para los invitados, refrescos, comida, pastel, jugos, piñata y todo lo que la comunidad quiera apoyar, esta petición es una buena causa, pues se requiere cumplir el