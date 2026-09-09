Suman 61 cateos en la Región Centro

MONCLOVA, COAHUILA.- Un total de 61 cateos se han realizado en la Región Centro de Coahuila, con aseguramientos de droga, armas y personas detenidas, informó Everardo Lazo Chapa, delegado regional de la Fiscalía de Justicia del Estado.

El funcionario explicó que en algunos cateos no se han registrado detenciones, mientras que en otros se han asegurado dos o tres personas, por lo que estimó un promedio de una persona detenida por cateo.

Señaló que, en estos casos, normalmente las causas se judicializan y se aseguran los bienes inmuebles. En los operativos más recientes se ha decomisado marihuana y, en un caso anterior, marihuana y cristal.

Aseguramientos de droga y armas en cateos

Sobre las cantidades aseguradas, Lazo Chapa indicó que no contaba con el dato preciso, aunque señaló que en el caso de la marihuana se trató de cantidades dentro de los parámetros que permiten su judicialización, mientras que el cristal fue asegurado en una cantidad menor.

A nivel estatal, informó, la Fiscalía ha asegurado aproximadamente 800 kilogramos de droga en los cateos realizados. En la Región Centro, agregó, se han asegurado aproximadamente 70 kilogramos de droga, en sus distintas modalidades. Entre los aseguramientos registrados recordó un cateo en el que fueron decomisados aproximadamente 17 kilogramos de cocaína.

Respecto a las detenciones por venta o narcomenudeo que no derivan de cateos, el delegado regional señaló que se registran aproximadamente dos o tres personas detenidas por semana por este delito. Explicó que algunos casos son judicializados, mientras que otros corresponden a posesiones simples y pueden concluir con una multa o un acto equivalente.

Sobre si los detenidos son reincidentes, indicó que algunos sí lo son y otros no. Lazo Chapa también confirmó el aseguramiento de armas durante los cateos, aunque señaló que son pocos los operativos en los que se han localizado. En el penúltimo cateo referido por el funcionario fueron aseguradas tres armas cortas y dos largas.

Detenciones y judicialización de casos

Además, informó que en un operativo realizado hace aproximadamente una semana se decomisaron alrededor de 30 cámaras paraíso. El operativo se llevó a cabo en distintos puntos de Monclova, Frontera y Castaños, precisó. Sobre las personas detenidas, el delegado regional estimó que entre 80 y 85 por ciento de los casos han sido judicializados.

Explicó que, cuando las detenciones están relacionadas con fines de comercio, existe la posibilidad de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que en otros casos las personas pueden llevar su proceso en libertad. Lazo Chapa señaló que no contaba con el dato preciso de cuántas personas permanecen actualmente en prisión preventiva.