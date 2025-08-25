Supervisión municipal retira 8 taxis por falta de seguro

En un operativo de supervisión al servicio de transporte público, se retiraron de circulación ocho unidades de taxi que no contaban con seguro vigente, informó Teodoro Flores, director de Transporte Municipal.

El funcionario explicó que estas acciones forman parte de una serie de revisiones que se realizan de manera conjunta con el estado durante todo el año, con el propósito de garantizar que los concesionarios y choferes cumplan con las obligaciones establecidas para la seguridad de los usuarios.

"Se revisa que cada conductor cuente con su tarjetón e identificación municipal, que tenga su examen antidoping y que el vehículo cuente con seguro vigente. De no ser así, el vehículo se retira de circulación", señaló.

Flores agregó que en caso de que un chofer no presente el tarjetón, se le aplica una infracción o se le retira una placa, misma que puede recuperar una vez que regularice su situación en el departamento de Transporte.

Los operativos, instalados en distintos puntos de la ciudad, han tenido buena respuesta por parte de los concesionarios, aseguró el director, quien destacó que, si bien durante el año se han asegurado varias unidades, en la última revisión fueron ocho los taxis retirados exclusivamente por carecer de seguro.

El director precisó que existen dos causas principales para el retiro de vehículos: la falta de seguro y, en coordinación con el Estado, la circulación con placas vencidas.