Susana Rosales confirma cambio de ruta para caravana Zacatecana

Cambia de ruta la caravana 'Zacatecana' en la que se integrarán cerca de 3 mil vehículos de paisanos que viajan de Estados Unidos al interior del país para las fiestas decembrinas, en donde se indicó que el motivo del cambio de ruta fue por la capacidad de atención para los trámites de internamiento al país.

De manera inicial se informó que la caravana en la que se incluirán más de 3 mil vehículos pasaría por Coahuila debido a los índices de seguridad, que contrastan con lo que se ve en los estados vecinos.

La coordinadora del programa Paisano en Coahuila, Susana Rosales, mencionó que a última hora se modificó la ruta, por lo que la caravana de paisanos pasará únicamente por el estado de Tamaulipas. Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo, informó que el cambio de ruta no tiene que ver con el tema de seguridad, sino por el tema de capacidad administrativa en las oficinas aduanales y el tiempo para ingresar al país.

Señaló que la oficina de Nuevo Laredo cuenta con mayor capacidad que la de Allende, por lo que el tiempo para el trámite es menor, por lo que se busca reducir los tiempos de espera y de esta manera evitar largas filas. En años anteriores, los paisanos tardaban horas para poder cruzar la aduana, por lo que ante el número de vehículos que circularán, se optó por modificar la ruta y reducir el tiempo de espera.

De la Garza Gaytán señaló que incluso se había contemplado dividir la caravana en dos, una que pasara por Nuevo Laredo y otra por Coahuila, debido a la capacidad carretera y evitar aglomeraciones, uniéndose ambas en la carretera 57, esto a la altura del municipio de Ramos Arizpe, sin embargo al final se descartó. La decisión de cambiar la ruta representa una pérdida económica, ante la derrama que se esperaba para los próximos días con el paso de paisanos, con el consumo de combustible, alimentos y hospedaje durante su paso por Coahuila.