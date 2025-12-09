Caravanas decembrinas de paisanos cruzarán Coahuila en los próximos días

Coahuila se prepara para el arribo de miles de connacionales que cruzarán por la entidad en los próximos días como parte de las caravanas decembrinas de paisanos, entre ellas una que superará los 3 mil vehículos con destino a Querétaro.

Susana Rosales, jefa del Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, señaló que aunque el instituto brinda múltiples servicios a personas extranjeras, en esta temporada se enfocan en la atención de los mexicanos que regresan al país para reunirse con sus familias en estas fechas.

De acuerdo con la funcionaria, se estima realizar este año 50 mil atenciones en Coahuila, luego de que en 2024 se registraron más de 47 mil.

Mencionó que hasta el momento se tienen programadas dos caravanas que cruzarán por la entidad: la primera va hacia Querétaro, estará integrada por más de 3 mil vehículos, denominada 'Migrantes Unidos en Caravana'; y la segunda va a Zacatecas, integrada por entre 100 y 200 vehículos.

Señaló que los paisanos continúan eligiendo a Coahuila debido a los índices de seguridad que se manejan, lo que genera mayor confianza entre los paisanos para cruzar durante esta temporada.

Indicó que para atender a los paisanos, el INM habilitó un operativo especial del Programa Paisano, donde se han instalado 8 módulos de atención estratégicos en Coahuila, además de la contratación de 25 observadores que brindarán asistencia directa en las carreteras y en los puntos de internación, como los puentes internacionales de Piedras Negras y el Puente Puerta de México en Acuña.

En materia de denuncias, Rosales destacó que en los últimos dos años no se han recibido quejas formales en Coahuila, aunque sí algunas solicitudes de ayuda, donde reconoció que los paisanos suelen evitar iniciar un procedimiento para no retrasar su trayecto.

Para ello, el INM ha habilitado herramientas digitales y una guía abreviada con códigos QR para facilitar la presentación de quejas o reportes.