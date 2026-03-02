Justicia laboral afectada: Robo de cableado eléctrico en el Centro de Conciliación

La Región Centro amaneció este lunes sin justicia laboral, el robo del cableado eléctrico dejó sin energía al Centro de Conciliación Laboral y al Juzgado Laboral ubicados sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, obligando a la suspensión de audiencias y trámites, afectando a decenas de trabajadores.

El director del Centro de Conciliación, Roberto Ramírez, confirmó que la interrupción de labores se debió a un acto vandálico ocurrido en la parte posterior de los edificios durante el fin de semana. "Se suspendieron por causa, no sé si sea fuerza mayor o caso fortuito, pero suspendieron porque los ladrones hicieron de las suyas, robaron todo el cableado de la energía eléctrica tanto en el centro como en el juzgado".

Señaló que ambas dependencias quedaron completamente sin suministro eléctrico, lo que hizo imposible continuar con las actividades programadas, por lo que este lunes tuvieron que suspender procedimientos. Los responsables no ingresaron a los inmuebles, sino que operaron desde el exterior, en donde sospechan de alguna persona con conocimiento de electricidad, al contar con los conocimientos técnicos. "Sabían cómo cortar la luz, cómo cortar los cables, e incluso zanjar ahí en la tierra, lo que nosotros no sabíamos dónde estaban, ellos sí supieron".

Esta es la primera vez que enfrentan un incidente de esta naturaleza y expresó su deseo de que no vuelva a repetirse, en cuanto a los daños, señaló que aún no se tiene una estimación económica, estaban en espera de especialistas de Saltillo para realizar una evaluación y se reponga en el menor tiempo posible. En cuanto a la afectación mencionó que fueron decenas de trabajadores, ya que por día se celebran entre 20 y 25 audiencias en el Centro, además de brindar atención a entre 40 y 50 trabajadores que acuden a iniciar o dar seguimiento a sus procedimientos.