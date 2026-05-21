Inundaciones en Coahuila: dos escuelas suspenden clases por daños

Dos planteles educativos suspendieron clases tras las lluvias registradas la noche del miércoles, debido a los daños ocasionados por el ingreso de agua, acumulación de lodo y el riesgo que representaba el cableado eléctrico húmedo.

Se trata del Jardín de Niños Celestin Freinet y la escuela Suzanne Robert de Pape, ubicados en la avenida Leandro, una zona que de manera recurrente presenta inundaciones durante precipitaciones intensas.

El subdirector de Servicios Educativos en la región Centro, Abraham Segundo González, informó que, aunque no se registraron colapsos estructurales, el agua ingresó a las aulas, dejando afectaciones que obligaron a suspender actividades para priorizar las labores de limpieza. "Son dos planteles los que nos han reportado afectaciones hasta el momento, los cuales ya conocemos que se inundan cuando hay lluvias", señaló.

En total, alrededor de 350 alumnos de la primaria y cerca de 60 niños del jardín de niños se vieron afectados por la suspensión de clases.

Las autoridades educativas indicaron que el regreso a las aulas dependerá del avance en la limpieza y de que no se registren nuevas lluvias, por lo que se espera que las actividades se reanuden en las próximas horas o, en caso contrario, hasta el lunes.

Respecto a soluciones de fondo, se informó que existe un sistema pluvial en la zona; sin embargo, el tema está siendo atendido por la administración municipal. En el caso de la primaria, se contempla un cambio de ubicación para el próximo ciclo escolar.

Hasta el momento, no se han reportado otras escuelas con afectaciones ni ausentismo derivado de las lluvias.