Abraham González anuncia suspensión de clases en Región Centro por descarga administrativa

El titular de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham González, informó que este viernes 13 de marzo se suspenderán las clases para los estudiantes debido a la realización de la descarga administrativa por parte del personal docente, lo que se combinará con el fin de semana y el día festivo del lunes, generando un "mega puente" de varios días sin actividades escolares para los alumnos.

Explicó que la descarga administrativa es una jornada destinada a que los maestros realicen procesos internos como la captura y revisión de calificaciones, así como otros trámites escolares necesarios para el cierre de periodos académicos. Aunque los estudiantes no asistirán a las aulas, el personal docente sí continuará trabajando en las instituciones educativas para cumplir con estas tareas.

Detalló que el lunes 16 de marzo también se suspenderán las clases debido a que se recorre el día festivo por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, conmemorado el 21 de marzo. Al juntarse esta fecha con el viernes de descarga administrativa y el fin de semana, en algunos casos se genera un periodo de hasta cinco días sin clases para los alumnos.

González indicó que en la Región Centro son alrededor de 73 mil estudiantes los que se verán beneficiados con este periodo de suspensión de clases. Asimismo, señaló que ya se trabaja de manera coordinada con corporaciones de seguridad pública para vigilar los planteles educativos durante estos días y evitar robos o actos vandálicos, destacando que también se cuenta con el apoyo de vecinos que reportan ruidos o movimientos sospechosos cerca de las escuelas.