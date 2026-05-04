Carlos Villarreal Pérez informa sobre suspensión de difusión en el Gobierno Municipal

En cumplimiento de la ley electoral, el Gobierno Municipal suspendió la difusión de obras y programas, sin que esto represente la detención de las acciones en beneficio de la ciudadanía.

El alcalde, Carlos Villarreal Pérez, informó que todo el personal de los departamentos municipales ha sido previamente capacitado para acatar los lineamientos establecidos durante este periodo, con el objetivo de garantizar el respeto a la normativa electoral.

Explicó que cada área cuenta con manuales de operación donde se especifica qué acciones pueden realizarse y cuáles deben suspenderse en materia de difusión, lo que permite mantener una coordinación efectiva y evitar posibles sanciones.

"Sabemos que hay tiempos para cumplir con ciertos lineamientos; hay momentos en los que se pueden seguir entregando apoyos y programas, y otros en los que ya no se debe realizar ningún tipo de entrega", señaló.

El edil destacó que estas medidas forman parte de una planeación previa, respaldada por la comunicación constante con autoridades estatales, así como por la Secretaría de Fiscalización y la instalación de mesas de blindaje electoral.

Finalmente, reiteró que, aunque la difusión queda restringida temporalmente, el trabajo del gobierno municipal continúa de manera normal, priorizando siempre la atención y el bienestar de la población.