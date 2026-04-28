Mejoras urbanas en Saltillo: rehabilitación de banquetas y botes de basura

SALTILLO, COAHUILA.- Con el propósito de mejorar la movilidad, seguridad, imagen urbana y calidad de vida en el Centro Histórico de Saltillo, el alcalde Javier Díaz González puso en marcha el programa de rehabilitación de banquetas 2026, así como la colocación de botes de basura en distintas calles de esa zona de la ciudad.

Díaz González comentó que, con estas acciones, en las que se invierten 5.3 millones de pesos, se da un paso firme hacia un centro más digno, ordenado y accesible para toda la población.

"Reconocer el respaldo y la coordinación del gobernador, Manolo Jiménez Salinas; cuando trabajamos en equipo, los resultados llegan más rápido y benefician a más personas", comentó el Alcalde.

"Buscamos ofrecer una visión integral para revitalizar el centro histórico de Saltillo, fortalecer su actividad económica y mejorar la calidad de vida de quienes aquí viven", agregó.

Detalles del programa de rehabilitación

Se dio a conocer que se rehabilitarán mil 200 metros cuadrados de banqueta con concreto estampado; en esta ocasión será en la calle Miguel Hidalgo, entre Mariano Escobedo y Juan Aldama.

Además, los 50 botes de basura se colocarán en Guadalupe Victoria, Juan Aldama, Miguel Hidalgo, Manuel Pérez Treviño, así como en la Plaza de Armas y la Plaza Manuel Acuña.

El Alcalde comentó que en el Centro Histórico se han realizado acciones como mejoramiento de fachadas, retiro de publicidad y cableado en desuso, eliminación de grafiti, reparación de registros de los diferentes servicios, así como labores de limpieza de manera constante.

Acciones en seguridad y cultura

En el tema de seguridad, se incrementó el número de cámaras de videovigilancia y se fortaleció la presencia policiaca y el patrullaje; mientras que en el rubro de cultura se elevó la oferta con diversos eventos, como las callejoneadas que se han realizado.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, comentó que desde el inicio de la administración del alcalde Javier Díaz González se han concretado diversas acciones de mejora al Centro Histórico, las cuales continuarán.

"Por instrucciones del alcalde Javier Díaz González se dan estas acciones en el Centro Histórico y en Distrito Centro, los cuales ahora tienen más vida y son más seguros", apuntó Rojas Oyervides.

En representación de los beneficiados con estas acciones, la señora Francisca Cárdenas Reyes agradeció al alcalde Javier Díaz por las mejoras que se han hecho al Centro Histórico, de manera particular, a la calle Hidalgo.

"Agradecemos las mejoras que le han hecho y que le están haciendo a nuestro Centro Histórico; cuenta con nuestro apoyo para seguir trabajando entre sociedad y gobierno", apuntó Cárdenas Reyes.

En el evento también estuvo el regidor presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, Eduardo Morelos Jiménez; el director de Servicios Públicos, Aníbal Soberón Rodríguez; la secretaria de Cultura en el Estado, Esther Quintana Salinas; el delegado del INAH en el Estado, Francisco Aguilar Moreno; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales, representantes de la iniciativa privada, así como vecinas y vecinos de ese sector de Saltillo.