Fin de semana largo en Coahuila: Modificación en calendario escolar por 5 de mayo

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación en Coahuila informó, a través de un comunicado, que tras un consenso con distintos sectores del ámbito educativo se autorizó modificar la suspensión de labores docentes con motivo de la conmemoración de la Batalla de Puebla.

De acuerdo con lo establecido, el asueto correspondiente al 5 de mayo se recorrerá al lunes 4 de mayo del presente año. En consecuencia, se suspenderán actividades escolares el viernes 1 de mayo y el lunes 4 de mayo, reanudándose las clases el martes 5 de mayo.

La dependencia señaló que esta medida permitirá a las comunidades educativas contar con un fin de semana largo, sin afectar el cumplimiento de los 185 días efectivos del calendario escolar.

Se precisó que la disposición aplica exclusivamente para el personal sindicalizado de las Secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En cuanto a las escuelas particulares, la Secretaría indicó que la aplicación de esta medida quedará a criterio de sus autoridades, quienes decidirán lo más conveniente para su comunidad escolar.

Finalmente, se destacó que el objetivo de esta decisión es favorecer el bienestar y la convivencia familiar en la entidad, garantizando al mismo tiempo el adecuado desarrollo académico.