Evolución judicial: Coahuila incorpora inteligencia artificial y protección

SALTILLO, COAH.- En medio de un contexto de transformación en el sistema judicial, Miguel Felipe Mery Ayup, Magistrado Presidente del Poder Judicial de Coahuila, afirmó que el estado avanza hacia la incorporación de herramientas tecnológicas, incluyendo inteligencia artificial, con el objetivo de modernizar los procesos, agilizar la atención a la ciudadanía y reforzar la seguridad de jueces y magistrados.

Actualmente, dijo, ya se han dado los primeros pasos con la implementación de asistentes digitales en la plataforma oficial, los cuales permiten responder dudas frecuentes relacionadas con distintos tipos de juicios. Sin embargo, el Magistrado reconoció que este es solo el inicio de una evolución más amplia en la impartición de justicia.

Acciones de la autoridad

Uno de los proyectos a futuro contempla el uso de avatares digitales para jueces que atienden casos de alta peligrosidad, lo que permitiría resguardar su identidad y reducir riesgos ante posibles amenazas del crimen organizado. Esta medida surge a partir de experiencias previas en las que juzgadores han sido vulnerables a intimidaciones, incluso mediante la difusión de sus datos personales.

Mery Ayup detalló que en Coahuila, se han registrado antecedentes relevantes en materia de seguridad judicial, como la emisión de sentencias por delitos de terrorismo que alcanzaron hasta 138 años de prisión contra cerca de 30 responsables. Durante esos procesos, los jueces participaron de manera directa, enfrentando situaciones de riesgo.

Detalles confirmados

De acuerdo con el Presidente Magistrado, en momentos específicos de años anteriores se han implementado medidas de protección como escoltas policiacas y el uso de vehículos blindados, particularmente en regiones como Piedras Negras y durante periodos de alta complejidad en materia de seguridad, como los acontecimientos ocurridos en Villa Unión. Sin embargo, aclaró que actualmente no se reportan jueces bajo resguardo especial.

Finalmente, Mery Ayup subrayó que estos avances forman parte de una estrategia integral para hacer la justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía, sin dejar de lado la protección de quienes la imparten.