Juzgado Cuarto de Monclova Trabaja Normalmente a Pesar de Paro Nacional

Monclova, Coahuila.– Aunque a nivel nacional el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció la suspensión de labores por falta de recursos y pago retroactivo, en Monclova el Juzgado Cuarto del Poder Judicial Federal trabaja con normalidad este 31 de octubre.

Personal del órgano jurisdiccional confirmó que las actividades se desarrollan en horario habitual, de 9:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, atendiendo al público y dando seguimiento a los trámites programados.

El paro nacional fue convocado por el sindicato como una protesta ante la falta de insumos básicos —como papelería, agua y material de oficina—, además del incumplimiento en el aumento salarial y el pago retroactivo comprometido por el Órgano de Administración Judicial. Sin embargo, en el caso de Monclova, el personal decidió mantener el servicio activo para no afectar los procesos en curso ni a los usuarios que acuden diariamente al juzgado.

De esta manera, mientras en diversas sedes judiciales del país las actividades se suspendieron bajo la modalidad de "brazos caídos", en Monclova el Poder Judicial Federal continúa operando con normalidad, ofreciendo atención a la ciudadanía dentro del horario establecido.