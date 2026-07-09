Empresas de Monclova suspenden producción por lluvias intensas

Empresas de la región Centro suspendieron de manera temporal su producción debido a las intensas lluvias, fuertes vientos y fallas en el suministro eléctrico, reanudando labores de manera normal en un lapso de dos horas.

Lo anterior lo informó el presidente de Canacintra en Monclova, Jorge Mtanous Falco, quien mencionó que la principal afectación se dio en empresas del cordón industrial de Monclova y Frontera.

Señaló que las precipitaciones registradas el pasado miércoles por la tarde provocaron inundaciones menores, cortes de energía eléctrica, fallas en el servicio de internet y la formación de algunos torbellinos que ocasionaron daños materiales, entre ellos la caída de un par de anuncios panorámicos.

"En algunas de las empresas se fue la luz por varias horas, por lo que se tuvo que parar la producción, pero bueno, agua bendita que no causó daños trágicos en personas, no se tienen noticias de algo mayor".

Indicó que no se tiene un registro de las empresas afectadas con las lluvias, pero varios socios reportaron encharcamientos en talleres, desprendimiento de láminas, entre otras afectaciones derivadas de la falta de electricidad e internet.

El representante del sector industrial dijo que la afectación se dio principalmente entre las 6 y 8 de la noche, periodo en el que se pararon las labores con el objetivo de reducir riesgos para el personal.

Respecto a las pérdidas económicas, el presidente de Canacintra señaló que aún no es posible cuantificarlas, aunque estimó que no fueron significativas porque la suspensión fue breve y permitió privilegiar la seguridad de los trabajadores.