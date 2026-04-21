Suspensión de programas sociales en Coahuila por el proceso electoral

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo, informó que a partir del próximo 5 de mayo se suspenderá la difusión de los programas sociales en el estado, en cumplimiento con las disposiciones del proceso electoral.

El funcionario explicó que esta medida no implica la cancelación inmediata de los apoyos, ya que estos continuarán operando de manera regular hasta el 23 de mayo, conforme lo establece la ley.

"El sentir de la gente es muy claro. Nos dicen: 'yo no tengo la culpa de que haya campañas políticas y me tengan que suspender un programa social'", expresó, al referirse a las inquietudes de habitantes de distintas colonias.

En ese sentido, detalló que durante este periodo se mantendrán activos diversos esquemas de apoyo, como brigadas, programas alimentarios y mercaditos, entre otras acciones que forman parte de la estrategia social del estado.

Asimismo, puntualizó que será 15 días antes de la jornada electoral cuando se suspenda por completo la entrega de programas sociales, los cuales se reanudarán el próximo 8 de junio con normalidad.

Indicó que los arranques de nuevos proyectos se realizarán hasta el 5 de mayo, pero posteriormente se continuará con la supervisión de las obras ya iniciadas, así como con el seguimiento a los programas establecidos por el Gobierno del Estado.

Finalmente, subrayó que se mantendrán atentos a las necesidades de la población, priorizando la atención ciudadana dentro del marco legal vigente durante el proceso electoral.