Diputada Luz Elena Morales Condena Homicidio del Alcalde Michoacano

SALTILLO, COAHUILA.- La diputada Luz Elena Morales Núñez condenó el homicidio del alcalde michoacano Carlos Manzo, ocurrido este fin de semana, y expresó su preocupación por la ola de violencia que se ha desatado en distintas regiones del país, especialmente en estados gobernados por Morena.

"Ha habido asesinatos de activistas, empresarios, alcaldes, gente que pide paz. No puede ser que los promotores de la paz estén muriendo", declaró Morales.

La legisladora consideró que la estrategia federal de seguridad "abrazos, no balazos" ha mostrado su fracaso, pues la presidenta, dijo "no ha sido respaldada ni siquiera por los gobernadores de su propio partido. La han dejado sola, y los resultados están a la vista".

Morales advirtió que México enfrenta "un estado de derecho vacío" ante la expansión del crimen organizado.

"Les falta coordinación, les falta comunicación.

No se pueden estar perdiendo más vidas", subrayó, al referirse a la falta de entendimiento entre los tres niveles de gobierno.

En contraste, Morales destacó los avances en materia de seguridad que se han logrado en Coahuila gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado, el Ejército y las autoridades federales.

"En Coahuila estamos bien porque trabajamos en conjunto. Estuvimos en la Mesa de Paz en Torreón, donde el gobernador Manolo Jiménez lidera los esfuerzos con compromiso y resultados", afirmó.

La diputada explicó que este enfoque, conocido como el "Modelo Coahuila", se basa en compartir información, fortalecer los tipos penales y cerrar las brechas legales que aprovechan los criminales.

Finalmente, Luz Elena Morales instó al gobierno federal a replantear su estrategia de seguridad y adoptar prácticas exitosas como las que se aplican en Coahuila.