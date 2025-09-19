Suspenden a policías de Monclova por extorsión a automovilista

Suspenden a policías de Monclova por presunta extorsión a automovilista; Ayuntamiento promete cero tolerancia a la corrupción

Monclova, Coahuila.– Dos elementos de la Policía Municipal de Monclova fueron suspendidos de manera preventiva luego de ser sorprendidos solicitando dinero a un automovilista durante un operativo de vigilancia. El hecho, considerado como una falta grave, ya está siendo investigado por la Comisión de Honor y Justicia, órgano encargado de evaluar y sancionar conductas indebidas dentro de la corporación policial.

La suspensión fue confirmada por el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina, quien informó que la administración municipal actuó de forma inmediata tras documentarse la acción irregular. "De acuerdo con los artículos del reglamento interno, los elementos fueron suspendidos porque se detectaron acciones ilícitas; en este caso, pidieron una ´cooperación´ a un automovilista. Esto quedó debidamente registrado y se actuó en consecuencia", explicó.

Proceso disciplinario en curso

El secretario detalló que la Comisión de Honor y Justicia analizará todas las pruebas relacionadas con el caso para determinar si procede una sanción mayor, como una suspensión definitiva o incluso la baja de la corporación. "El procedimiento continúa. Se están revisando las evidencias y será la Comisión quien emita una resolución conforme a los reglamentos internos y a la gravedad del caso", puntualizó Medina.

Asimismo, señaló que este tipo de conductas representan una amenaza directa a la integridad de la corporación, además de afectar la percepción y confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública.

Compromiso con la legalidad y la ética policial

El funcionario recalcó que la administración municipal mantiene una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción, especialmente cuando provienen de cuerpos de seguridad que tienen la encomienda de proteger a la población.

"La instrucción del alcalde es clara: no se van a permitir prácticas que vulneren los derechos de los ciudadanos. Queremos una policía profesional, cercana a la gente, que actúe bajo los principios de legalidad, ética y respeto", enfatizó.

Mensaje a la ciudadanía

Con esta acción, el Ayuntamiento de Monclova busca enviar un mensaje contundente a la ciudadanía: las malas prácticas dentro del gobierno no serán encubiertas ni minimizadas, y quienes incurran en actos indebidos serán sancionados conforme a la ley.

Este caso se suma a otros esfuerzos recientes por depurar y profesionalizar los cuerpos de seguridad en la región, en un contexto en el que la confianza pública en las instituciones es clave para mantener el orden y la gobernabilidad.

Mientras tanto, los dos elementos permanecen suspendidos de sus funciones y se espera que en los próximos días la Comisión de Honor y Justicia emita un fallo definitivo sobre su situación laboral.