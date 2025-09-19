Conmoción en Sabinas por fallecimiento de Bertha tras ser atropellada por tren

Sabinas, Coahuila. – Una lamentable tragedia se registró este viernes en la colonia Jorge B. Cuéllar, donde una mujer de la tercera edad perdió la vida tras ser atropellada por el ferrocarril. La víctima fue identificada por sus familiares como Bertha, vecina del sector, quien contaba con movilidad limitada.

El reporte fue emitido poco después del mediodía, movilizando a elementos de la Policía Municipal, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal del Ministerio Público. Al detenerse el convoy ferroviario, se confirmó el hallazgo de los restos de la mujer, lo que generó consternación entre vecinos y autoridades.

Según versiones preliminares, la mujer habría estado cerca de las vías al momento del paso del tren. Su andadera fue encontrada a un costado, lo que ha generado diversas hipótesis sobre las circunstancias del hecho, incluyendo la posibilidad de que se tratara de un acto voluntario.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley. La zona fue acordonada durante varias horas para facilitar las labores periciales.

Este suceso ha generado tristeza en la comunidad, que lamenta profundamente la pérdida de una mujer conocida por su carácter tranquilo y su presencia habitual en el barrio. Se espera que en las próximas horas se emita un comunicado oficial que confirme las causas del fallecimiento.