Tabatha Cepeda es denunciada por adeudo de 1.5 millones en tandas en Monclova

Monclova, Coah. Una mujer identificada como Tabatha Priscilla Cepeda Tovar fue exhibida públicamente en redes sociales por una participante de tandas, quien la acusa de incumplir con la entrega de recursos y de mantener un presunto adeudo que, en conjunto con otros afectados, superaría 1.5 millones de pesos.

De acuerdo con el testimonio difundido, la denunciante aseguró haber participado durante más de dos años en al menos 11 tandas organizadas por la señalada, con montos de 30 mil, 50 mil y hasta 100 mil pesos. Señaló que durante ese tiempo recibió sin inconvenientes los pagos correspondientes a ocho grupos.

Sin embargo, afirmó que a finales de 2025 comenzaron los incumplimientos. Indicó que el 30 de noviembre de 2025 debía recibir 50 mil pesos, el 31 de diciembre otros 150 mil pesos y el 31 de enero de 2026 un monto adicional de 50 mil pesos, recursos que, asegura, nunca le fueron entregados.

La afectada agregó que, además, la presunta organizadora participaba en una tanda administrada por ella, de la cual dejó de cubrir sus aportaciones desde diciembre de 2025, generándole un adeudo de 70 mil pesos, dinero que tuvo que cubrir con recursos propios para cumplir con el resto de los integrantes del grupo.

En total, la denunciante sostiene que la deuda asciende a aproximadamente 340 mil pesos, considerando otros compromisos económicos pendientes.

Asimismo, aseguró que existe un reconocimiento de adeudo firmado y protocolizado ante notario público, documento con el que actualmente se sigue un proceso legal. No obstante, afirmó que la presunta deudora no ha cumplido con los pagos establecidos en el acuerdo.

Según la publicación, la señalada habría prometido liquidar la deuda con recursos provenientes de la venta de una vivienda mediante un crédito Infonavit; sin embargo, la afectada sostiene que dicha operación nunca se concretó.

La denunciante de nombre Fernanda Izaguirre también afirmó que sus abogados acudieron a notificar la demanda y un citatorio judicial al domicilio de la presunta responsable, donde, asegura, fueron recibidos por los padres de ésta, quienes presuntamente los agredieron verbalmente e intentaron hacerlo físicamente.

En su testimonio, la afectada señaló que diversas personas la han contactado para relatar situaciones similares, por lo que estima que el monto total que la presunta organizadora adeuda a distintos participantes de tandas supera los 1.5 millones de pesos.

Hasta el momento, Tabatha Priscilla Cepeda Tovar no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos, por lo que las acusaciones corresponden únicamente a la versión de las personas denunciantes. El caso se encuentra sujeto al proceso legal correspondiente.