Monclova: Grupos de WhatsApp ayudan a disminuir ruido de motocicletas
Los grupos de WhatsApp han permitido una respuesta más rápida ante reportes de ruido y riesgo en Monclova.
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Los grupos vecinales de WhatsApp han contribuido a disminuir la presencia de jóvenes en motocicleta que alteraban el orden público en diferentes colonias de Monclova, informó Tania Ibarra, directora de Proximidad Social.
La funcionaria señaló que este mecanismo de comunicación entre ciudadanos y autoridades ha permitido una respuesta más rápida ante reportes relacionados con ruido excesivo, recorridos constantes de motociclistas y situaciones consideradas de riesgo. "Ha bajado muchísimo este tema en cuanto a las colonias y a las vías públicas, porque están los grupos de WhatsApp donde la gente notifica inmediatamente si los ven que ya dan tres o cuatro vueltas por su casa o que hay mucho ruido", explicó.
Indicó que los reportes son canalizados de manera inmediata a Seguridad Pública, donde se realiza la intervención preventiva mediante las unidades más cercanas al punto señalado.
Ibarra detalló que actualmente todas las colonias cuentan con grupos de WhatsApp, los cuales son atendidos las 24 horas del día por el Centro de Control y Comando (C2), así como por el director de Seguridad Pública, quien participa directamente en estos canales de comunicación.
La directora de Proximidad Social destacó que estos grupos representan una herramienta de prevención y no una carga de trabajo para las corporaciones, ya que permiten detectar situaciones antes de que se conviertan en problemas mayores. "El grupo que más funciona es el grupo que más reporta, porque está previniendo este tipo de situaciones en cualquier momento", señaló.
Agregó que la participación ciudadana permite alertar sobre comportamientos inusuales, como motocicletas que circulan repetidamente por una zona o personas que permanecen en áreas sin una actividad aparente, para que los elementos de seguridad realicen una revisión preventiva.