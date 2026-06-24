Monclova: Tania Ibarra intensifica vigilancia para proteger a menores en vacaciones

MONCLOVA, COAH.- La Dirección de Proximidad Social reforzará sus acciones de prevención y vigilancia durante el periodo vacacional para atender la presencia de menores y jóvenes en espacios públicos, con el objetivo de evitar alteraciones al orden y situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, informó que los operativos se mantendrán de manera permanente las 24 horas del día, siguiendo las instrucciones establecidas por la corporación de seguridad.

Explicó que durante la temporada vacacional se intensificarán las acciones en colonias como Colinas de Santiago, Las Praderas, Hipódromo y la Zona Centro, sectores donde ya existe una agenda de intervención preventiva.

La funcionaria señaló que durante las vacaciones suele incrementarse la convivencia entre jóvenes debido al tiempo libre y al uso constante de redes sociales, factores que en ocasiones pueden derivar en conflictos o reportes ciudadanos.

Por ello, indicó que se mantendrá una coordinación permanente a través de grupos de WhatsApp, el sistema C2 y los patrullajes preventivos para responder de manera inmediata a cualquier reporte relacionado con reuniones de jóvenes en espacios públicos.

Ibarra destacó que la estrategia busca privilegiar la prevención y el acercamiento con las familias, a fin de generar entornos más seguros para niñas, niños y adolescentes durante el receso escolar.

Asimismo, informó que ya se trabaja en un calendario especial de actividades para el verano, el cual contempla visitas a cursos vacacionales en colonias, plazas y espacios particulares, donde se desarrollarán dinámicas de proximidad social y prevención.

La funcionaria aseguró que los programas dirigidos a la atención juvenil continuarán operando sin interrupciones durante el periodo vacacional.