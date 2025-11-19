Anuncian la Muestra de Teatro Biznaga 2025 en Monclova: del 26 al 29 de noviembre

El Departamento de Arte y Cultura del municipio anunció oficialmente la segunda edición de la Muestra de Teatro Biznaga 2025, un evento que busca consolidarse como una de las plataformas más importantes para el talento teatral de la Región Centro y Desierto de Coahuila.

La rueda de prensa fue encabezada por Glenda Suárez, regidora de Educación, Arte y Cultura; Joel Santos Martínez, presidente de la Asociación de Grupos Teatrales de la Región Centro Desierto de Coahuila; y Marisol Rodríguez, directora de Arte y Cultura, quienes destacaron la importancia de este encuentro para la proyección de las artes escénicas locales.

La muestra se llevará a cabo del 26 al 29 de noviembre, teniendo como sedes el Teatro del IMSS y el Museo Coahuila y Texas, donde compañías y creadores presentarán diversas obras que reflejan la riqueza, creatividad y fuerza del teatro monclovense.

El programa inaugural del 26 de noviembre incluye las puestas en escena: "En la piel de Dorian Gray", a las 6:00 p.m. Y "Sexo seguro... ¿seguro?", a las 8:00 p.m.

Las autoridades culturales invitaron a la ciudadanía a asistir y apoyar a los grupos teatrales locales. Quienes deseen asegurar sus boletos pueden solicitar información sobre preventa y taquilla mediante mensaje directo a las páginas oficiales del Departamento de Arte y Cultura.

Con esta edición, Biznaga reafirma su compromiso con la formación de públicos y el fortalecimiento del movimiento teatral en Monclova.