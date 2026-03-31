Gabriel N vuelve a colonia Pedregal y genera preocupación entre habitantes

Vecinos de la colonia Pedregal viven con temor desde el pasado mes de febrero, tras el regreso de Gabriel N, señalado como un delincuente que en 2025 fue detenido por ingresar a robar a una iglesia del sector y posteriormente enviado al penal.

De acuerdo con habitantes de la zona, el individuo permaneció cerca de un año recluido; sin embargo, obtuvo su libertad bajo un esquema condicional, lo que le permitió regresar a la colonia, generando preocupación entre las familias.

Los vecinos aseguran que durante su estancia anterior, Gabriel N mostró una conducta violenta, con constantes amenazas, agresiones verbales y actos de hostigamiento en la vía pública, lo que hoy vuelve a poner en alerta a la comunidad. "Tenemos miedo de que vuelva a hacer lo mismo o algo peor, porque siempre fue agresivo y nos amenazaba", expresó una vecina que pidió omitir su nombre por temor a represalias.

Además del robo por el que fue detenido, habitantes señalan que el sujeto habría intentado incendiar templos en diversas ocasiones, e incluso logró provocar daños en una iglesia del sector, lo que agravó su situación legal en aquel momento.

Pese a ello, indicaron que logró recuperar su libertad tras asumir compromisos con representantes del recinto religioso, bajo la condición de acudir periódicamente a firmar ante la autoridad correspondiente.

Sin embargo, su presencia ha reactivado el miedo entre los habitantes, particularmente entre mujeres del sector, quienes afirman haber sido víctimas de amenazas directas.

Ante este panorama, los colonos hicieron un llamado a las autoridades para que refuercen la vigilancia en la zona y den seguimiento al caso, a fin de prevenir cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las familias.

Mientras tanto, el temor persiste entre los vecinos, quienes aseguran vivir en constante alerta ante la posibilidad de nuevos actos violentos.