Pedro Alvarado informa sobre clima cálido para Navidad en Coahuila

Durante la celebración de la Navidad se esperan condiciones climáticas cálidas y estables, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 29 grados centígrados.

Pedro Alvarado, director de Protección Civil, señaló que, a diferencia de otros años, el frío intenso no se ha hecho presente en esta etapa de la temporada invernal, recordando que el año pasado las bajas temperaturas se registraron hasta después del mes de enero.

Indicó que hasta el día jueves existe muy poca probabilidad de lluvia, detallando que durante el lunes se registró un 5 % y este martes un 10 % de probabilidad de precipitación, con cielo parcialmente nublado y temperaturas dentro del rango mencionado.

"Van a ser temperaturas agradables para Navidad; vamos a ver cómo se comporta el clima para Año Nuevo, y eso no impide que nosotros estemos preparados con los operativos de invierno", expresó el funcionario.

Comentó que Protección Civil se mantiene en alerta ante cualquier eventualidad climática extrema, de acuerdo con el censo realizado de familias vulnerables, el albergue se encuentra listo para recibir a personas que lo requieran por cuestiones del clima, contando con cobijas y el equipo suficiente.

Finalmente, aseguró que las autoridades no bajan la guardia y continuarán monitoreando las condiciones meteorológicas para garantizar la seguridad de la población durante la temporada invernal.